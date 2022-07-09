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    Новини

    Розпочався ремонту мосту під Києвом, де блискавка влучила в заміновану опору

    На зруйнованому мосту дорожники розпочали підготовчі роботи до ремонту - Розпочався ремонту мосту під Києвом, де блискавка влучила в заміновану опору
    На зруйнованому мосту дорожники розпочали підготовчі роботи до ремонту
    фото: Укравтодор

    Укравтодор планує найближчим часом відремонтувати зруйнований міст поблизу села Демидів

    На Київщині стартували роботи з відновлення зруйнованого мосту на трасі Київ – Іванків – Овруч поблизу села Демидів на Київщині. Про це повідомляє Укравтодор.

    Міст було зруйновано через блискавку, що влучила у заміновану опору.

    8 липня дорожники розпочали відновлювальні роботи, аби якнайшвидше забезпечити транспортне сполучення зі столицею.

    На об'єкті наразі ведуться підготовчі роботи – демонтаж зруйнованих конструкцій. У суботу стартують роботи з облаштування тимчасового насипу з бетонного буту.

    Завершити роботи та відкрити рух Укравтодор планує найближчим часом.

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    Розпочався ремонту мосту під Києвом, де блискавка влучила в заміновану опору
    Розпочався ремонту мосту під Києвом, де блискавка влучила в заміновану опору
    Розпочався ремонту мосту під Києвом, де блискавка влучила в заміновану опору
    Розпочався ремонту мосту під Києвом, де блискавка влучила в заміновану опору
    Розпочався ремонту мосту під Києвом, де блискавка влучила в заміновану опору
    фото: Укравтодор

    Нагадаємо, 29 червня блискавка пошкодила міст біля с. Демидів на Київщині. За попередньою інформацією, блискавка влучила в опору моста, де знаходилась міна, яка здетонувала і пошкодила міст. У той час на мосту знаходилась машина. Внаслідок вибуху одна людина загинула, двоє поранено.

    Зараз легковий транспорт рухається дорогою М-07 Київ – Ковель – Ягодин, вантажний транспорт понад 10 тонн – альтернативним маршрутом об'їзду.

    Теги: вибух росія окупанти війна Київщина ремонт Укравтодор Україна міст окупація #stoprussia
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    Розпочався ремонту мосту під Києвом, де блискавка влучила в заміновану опору