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    У Києві поліцейський застрелив бійцівського пса

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    У Києві поліцейський застрелив бійцівського пса

    Пес накинувся на патрульного, тож він змушений був застосувати табельну вогнепальну зброю

    У Києві п’яний чоловік зайшов у супермаркет з бійцівським псом, який був без намордника і повідка. Після того, як йому зробили зауваження, спровокував бійку і нацькував свого пса на патрульних.

    Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

    Інцидент стався на столичній Оболоні: поліцейські отримали виклик про бійку на вулиці Богатирській. З’ясувалося, що п’яний власник стафордширського тер’єра спровокував бійку і нацькував собаку на чоловіка. У результаті потерпілого із численними укусами доставили в лікарню для надання допомоги, де йому наклали 6 швів на вухо і 8 швів на руку.

    Коли на місце інциденту прибули патрульні, хуліган не придумав нічого краще, як нацькувати собаку і на них. Пес накинувся на патрульного, тож він змушений був застосувати табельну вогнепальну зброю – невинна тварина до останнього захищала свого господаря, як вміла і як могла.

    Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його доставили в управління поліції та оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років.

    Варто зазначити, що патрульні намагалися доставити собаку у найближчу ветклініку, але через 15 хвилин пес помер на операційному столі.

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