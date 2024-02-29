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Київський протезний завод став приватним за 165 млн грн: хто виграв аукціон

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Київський протезний завод став приватним за 165 млн грн: хто виграв аукціон
Київський протезний завод є збитковим підприємством із простроченою кредиторською. Заборгованістю
фото з відкритих джерел

Переможною в аукціоні із приватизації стала ставка у розмірі 165,001 млн грн

Регіональне відділення Фонду державного майна (ФДМ) в Києві у четвер, 29 лютого, провело успішний аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу Київського експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Переможцем став бізнесмен Роман Лунін зі ставкою 165,001 млн грн, йдеться у даних Prozorro.Продажі.

Участь в аукціоні брали 14 учасників, з яких семеро запропонували за об'єкт більш ніж 100 млн грн (стартова ціна складала 31,3 млн грн). Найбільшу ставку зробило ТОВ «Реал Славутич 1», власником якого є ТДВ «Універсам №3» (Велика Кишеня на Оболоні), а бенефіціаром – засновник Retailgroup Роман Лунін. Retailgroup об'єднує мережі магазинів «Велмарт», «Велика Кишеня», «ВК Експрес».

Компанія запропонувала на 999 грн більше, ніж другий учасник (ТОВ «Топ-Оффер» Євгена Богуславського і Михайла Щербіна), і на 1000 грн більше, ніж третій (ТОВ «Прогресивні нафтогазові технології» Руслана Калашника, Олега Галагана і Володимира Будза).

Київський протезний завод розташований на Фролівській вулиці в Києві, має цехи в Чернігові (вулиця Любецька) та Черкасах (вулиця Франка). Це глибоко збиткове підприємство, яке до того ж має прострочену кредиторську заборгованість на 34,4 млн грн.

Київський протезний завод став приватним за 165 млн грн: хто виграв аукціон фото 1
Київський протезний завод став приватним за 165 млн грн: хто виграв аукціон фото 2

«Державні підприємства цієї галузі часто не витримують конкуренції з приватними компаніями. Попри наявність потужностей та кваліфікованих кадрів, стають нерентабельними. Саме тому для розвитку їм потрібен стратегічний інвестор», – пояснив приватизацію підприємства голова ФДМ Віталій Коваль.

Коваль також повідомив, що однією з основних вимог аукціону було збереження профілю діяльності підприємства протягом щонайменше 10 років. Крім того, переможець аукціону не має права звільняти працівників протягом шести місяців після переходу права власності.

Нагадаємо, регіональне відділення Фонду держмайна в Одеській області вперше продало морський торговельний порт «Усть-Дунайськ». Під час торгів ціна порту зросла майже чотири рази. Його продали за 201 млн грн.

До слова, київський готель «Україна», який оцінюють у понад 1 млрд грн, можуть виставити на продаж наприкінці цього літа. Голова Фонду держмайна України Віталій Коваль наголосив, що готель зараз функціонує краще, ніж торік: зокрема, там стали активно проводити не менш ніж 15 заходів щомісяця, а тому зросли й доходи. 

Читайте також: Фонд держмайна оголосив грандіозні приватизаційні плани на 2024 рік
Теги: завод ProZorro аукціон Віталій Коваль Київ

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