У Києві потяг на смерть збив залізничника



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Тіло лежало на колії неподалік станції «Київ-Волинський» Фото: Інформатор

Чоловік сидів на рейках, і в цей момент його збив поїзд

У четвер, 7 лютого, в Києві на вулиці Новопольова, 101б виявили труп чоловіка. Тіло лежало на колії недалеко від залізничної станції «Київ-Волинський».

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 19:07. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, поліцейські отримали виклик про те, що чоловіка збила електричка. По прибуттю на місце дана інформація підтвердилася. Медикам залишалося лише констатувати смерть.

Працівники вокзалу розповіли, що чоловік сидів на рейках. У цей момент його збив поїзд. Загиблому було 32 роки. Він був співробітником залізниці. На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

Нагадаємо також, що 8 лютого вранці під потяг міської електрички потрапив чоловік.