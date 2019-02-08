  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під потяг міської електрички потрапив чоловік

    • Розсилка
    Через надзвичайну подію рух міської електрички було призупинено - Під потяг міської електрички потрапив чоловік
    Через надзвичайну подію рух міської електрички було призупинено
    Фото: УНІАН

    Рух електрички було заблоковано майже дві години

    Сьогодні, 8 лютого, вранці під потяг міської електрички потрапив чоловік. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».

    Це сталося о 7:15 на дільниці Дарниця – Лівобережна. На місце направлено працівників поліції.

    У зв’язку з цим рух поїздів в напрямку станції «Почайна» було заблоковано.

    Рух міської електрички було відновлено о 8:50.

    Про стан чоловіка нічого не повідомляється.

    Читайте також
    громадський транспорт потяг чоловік Київпастранс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ