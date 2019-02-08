Під потяг міської електрички потрапив чоловік



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Через надзвичайну подію рух міської електрички було призупинено Фото: УНІАН

Рух електрички було заблоковано майже дві години

Сьогодні, 8 лютого, вранці під потяг міської електрички потрапив чоловік. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».

Це сталося о 7:15 на дільниці Дарниця – Лівобережна. На місце направлено працівників поліції.

У зв’язку з цим рух поїздів в напрямку станції «Почайна» було заблоковано.

Рух міської електрички було відновлено о 8:50.

Про стан чоловіка нічого не повідомляється.