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    Новини

    У Києві повідомили про замінування двох ТРЦ

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    Наразі у супермаркетах проходить евакуація - У Києві повідомили про замінування двох ТРЦ
    Наразі у супермаркетах проходить евакуація

    Торгово-розважальні центри замінували на вулиці Гната Хоткевича та проспекті Глушкова

    У Києві оперативному черговому на лінію 102 надійшов виклик від аноніма про замінування торговельно-розважального центру «Проспект», що на вулиці Гната Хоткевича у Києві. Про це повідомляють Вартові Еспресо.

    На місце терміново направлені спеціальні служби - рятувальники, лікарі швидкої, криміналісти-кінологи. Проводиться евакуація відвідувачів та персоналу.

    В цей же час невідомі також зателефонували на лінію 102 та повідомили про замінування ТРЦ «Магелан» на проспекті Глушкова.

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