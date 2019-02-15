У Києві повідомили про замінування двох ТРЦ



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Наразі у супермаркетах проходить евакуація

Торгово-розважальні центри замінували на вулиці Гната Хоткевича та проспекті Глушкова

У Києві оперативному черговому на лінію 102 надійшов виклик від аноніма про замінування торговельно-розважального центру «Проспект», що на вулиці Гната Хоткевича у Києві. Про це повідомляють Вартові Еспресо.

На місце терміново направлені спеціальні служби - рятувальники, лікарі швидкої, криміналісти-кінологи. Проводиться евакуація відвідувачів та персоналу.

В цей же час невідомі також зателефонували на лінію 102 та повідомили про замінування ТРЦ «Магелан» на проспекті Глушкова.