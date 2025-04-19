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Загроза масованого обстрілу України на Великдень: експерт закликав бути обачними цього дня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Загроза масованого обстрілу України на Великдень: експерт закликав бути обачними цього дня
Росія може завдати ракетного удару по Україні на Великдень
фото з відкритих джерел

Раніше Зеленський зазначив, що за інформацією українських спецслужб, РФ готує нові атаки по Україні напередодні Великодня і після нього

На Великдень, 20 квітня, російська армія може завдати масованого ракетного удару по Україні, але однозначно спрогнозувати чи буде атака, чи ні – неможливо. Проте українцям слід бути обачними. Про це для ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов, передає «Главком».

«Ми з вами не можемо навіть спрогнозувати, як мине ніч. Підніметься стратегічна авіація чи не підніметься. Ми орієнтовно можемо сказати, але гарантувати, що цього не буде, на жаль, ми не можемо. Як сьогодні вночі – і в кассетному виконанні ракети «Іскандер» летіли, і «шахеди» летіли до самого ранку», – каже Олег Жданов.

Він закливав українців бути готовими, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, не відвідувати місця великого скупчення людей. Та додає: «А якщо йдеш кудись, то треба дивитися і різні боки, просто оцінювати, куди можна сховатися».

Експерт зазначив, що судячи з останніх ударів по Україні, російська армія може підняти максимум по дві ракети на літак – не більше. Тобто до 30 ракет, ймовірно, ворог може підняти в повітря під час удару.

«Тому що літаки вже старі, і моточасовий ресурс вони виробляють дуже швидко. Я вже не пам’ятаю, коли вони брали на борт вісім ракет, хоча там десять штат на завантаження. Вісім ракет останній раз вони піднімали в повітря ще взимку 2022–2023 років. Тож максимум дві ракети», – пояснив Олег Жданов.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зазначив, що українські спецслужби мають інформацію про те, що Російська Федерація готує нові атаки по Україні напередодні Великодня і після нього.

«Знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб, від розвідки. Зараз – і напередодні Великодня, і після нього – можливі нові удари Росії. Ми будемо й надалі захищати нашу країну, нашу енергетику», – каже він.

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Теги: росія ворог Великдень 2025 обстріл ракетна атака

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