У Києві повністю вимкнено вуличне освітлення через дефіцит електроенергії

Рішення про вимкнення ліхтарів ухвалив керівник робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації КМДА

У столиці тимчасово повністю вимикають зовнішнє освітлення через суттєвий дефіцит в енергосистемі, спричинений ворожими ударами по інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КП «Київміськсвітло».

Рішення про вимкнення ліхтарів ухвалив керівник робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації КМДА, аби забезпечити пріоритетне електропостачання важливих об’єктів міста.

У підприємстві наголосили, що «Київміськсвітло» виконує виключно функцію забезпечення зовнішнього освітлення об’єктів благоустрою, які перебувають у комунальній власності територіальної громади Києва. Підприємство не здійснює електропостачання житлових будинків, об’єктів критичної інфраструктури та інших об’єктів, а також не є постачальником електроенергії. Його робота безпосередньо залежить від можливостей електропостачання з боку ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі».

Виняток становлять лише ті шафи зовнішнього освітлення, від яких живляться засоби оповіщення про повітряну тривогу. На таких ділянках освітлення вмикатимуть за наявності електрики – з моменту її подачі й до 22:00.

У зв’язку з темрявою на вулицях містян закликають бути особливо уважними:

Водіям рекомендують дотримуватися швидкісного режиму, збільшувати дистанцію та знижувати швидкість перед пішохідними переходами.

Пішоходам радять обов'язково носити флікери (світлоповертачі) на одязі чи рюкзаках і підсвічувати собі дорогу ліхтариками чи смартфонами.

Нагадаємо, у випадку повного зникнення напруги в міській мережі життєзабезпечення станцій київського метро підтримуватиметься від резервних джерел у режимі об'єкта укриття. Наразі, попри зупинку наземного електротранспорту через складну ситуацію в енергетиці, метрополітен продовжує працювати у штатному режимі. У разі обмеженого електроживлення підприємство застосовуватиме заходи зі зниження парності руху поїздів на окремих лініях або по всій мережі.

До слова, вночі Росія атакувала шість великих електропідстанцій на Вінниччині, Кіровоградщині, Житомирщині та Черкащині. На Кіровоградщині та Рівненщині пошкоджено лінії електропередачі різного класу напруги.