У Києві пожежа ледь не знищила храм



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На території храму загорілося сміття та дрова

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується

У п’ятницю, 23 листопада, вранці сталася пожежа на території храму на вул. Тростянецькій у Києві. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 08:53.

На місце події негайно прибули рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, на території храму горить сміття та дрова на площі 3 кв. м, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

О 09:23 бійці локалізували пожежу, а о 09:32 ліквідували.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Як повідомлялося, 23 листопада у Вінниці сталася пожежа у капличці Великомученика Георгія Побідоносця (Юрія Переможця).