  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві пожежа ледь не знищила храм

    • Розсилка
    На території храму загорілося сміття та дрова&nbsp; - У Києві пожежа ледь не знищила храм
    На території храму загорілося сміття та дрова 

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується

    У п’ятницю, 23 листопада, вранці сталася пожежа на території храму на вул. Тростянецькій у Києві. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 08:53.

    На місце події негайно прибули рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, на території храму горить сміття та дрова на площі 3 кв. м, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 09:23 бійці локалізували пожежу, а о 09:32 ліквідували.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Як повідомлялося, 23 листопада у Вінниці сталася пожежа у капличці Великомученика Георгія Побідоносця (Юрія Переможця).

    Читайте також
    пожежа церква Київ ДСНС рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ