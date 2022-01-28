Підсанкційний Деркач позивається до секретаря РНБО

На початку вересня 2020 року міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача. Америка вважає його російським агентом

Окружний адміністративний суд Києва ухвалив до розгляду позов нардепа Андрія Деркача до секретаря РНБО Олексія Данилова.

Окружний адміністративний суд міста Києва зареєстрував позов до Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова. Позивачем зазначений Андрій Деркач, повідомляє пресслужба суду.

Серед вимог позову – визнати протиправною бездіяльність Секретаря РНБО України, яка, на думку позивача, полягає в ухиленні від нормативно-регламентованої сукупності послідовно здійснюваних дій щодо розробки, погодження та організації процесу ухвалення Регламенту РНБО.

Позивач також просить суд зобов'язати Секретаря РНБО здійснити всі необхідні та передбачені законодавством дії щодо розробки проекту Регламенту РНБО України, його погодження та організації процесу ухвалення Регламенту.

Зараз суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Річ утім, що проти Андрія Деркача на три роки запроваджено санкції РНБО, які передбачають: блокування активів (тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном); обмеження торговельних операцій; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; заборону участі у приватизації, оренді державного майна; позбавлення державних нагород України тощо.

Судовий розгляд позову політика призначено на 21 лютого.

Додамо, що на початку вересня 2020 року міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача й ще трьох громадян Росії. Згодом Посольство Сполучених Штатів Америки пояснило: Деркач підтримує тісні зв’язки з російськими спецслужбами та вже понад 10 років служить активним російським агентом, використовуючи маніпуляції та обман для спроби вплинути на вибори в США та деінде у світі.

У квітні 2021 року стало відомо, що Державне бюро розслідувань продовжує розслідування справи, розпочатої в 2020 році у зв'язку з оприлюдненням нардепом Андрієм Деркачем записів ймовірної розмови експрезидента Петра Порошенка з кандидатом на президентських виборах у США Джо Байденом.

Нагадаємо, що саму справу ДБР порушило ще 19 травня 2020 року. Було зареєстровано кримінальне провадження N 42020000000000901 за статтею 111 частина 1 КК України за «фактом державної зради, умисно вчинене громадянином України - колишнім президентом України, а нині народним депутатом України Порошенком П.О. на шкоду суверенітетові, державній, економічній та інформаційній безпеці України».

Сама справа була порушена з подачі проросійського нардепа Андрія Деркача, який знаходиться під санкціями США за втручання у виборах в Сполучених Штатах. Народний депутат Олександр Дубінський заявляв, що за оприлюдненням розмов стояв Офіс президента України.