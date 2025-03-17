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Київські патрульні врятували жінку від самогубства

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Київські патрульні врятували жінку від самогубства
Напарники Олександр Тьомкін та Ігор Хамлай оперативно прибули за вказаною адресою і надали жінці першу допомогу
фото: патрульна поліція Києва/Facebook

Поліцейські надали жінці першу медичну допомогу та контролювали її стан до прибуття медиків

Патрульні у Голосіївському районі Києва врятували жінку, яка намагалася вкоротити собі віку. Про це повідомляє «Главком» з посилвнням на патрульну поліцію Києва.

Правоохоронці повідомили, що на спецлінію 112 надійшло повідомлення від схвильованої заявниці, яка розповіла, що її знайома начебто намагається вчинити самогубство в Голосіївському районі Києва.

Патрульні поліцейські прибули за вказаною адресою, зайшли до квартири, де виявили жінку з порізами на руках.

Повідомляється, що інспектори негайно викликали на місце швидку та надали необхідну допомогу жінці: наклавши кровоспинну пов'язку, патрульні підтримували її стан до приїзду медиків.

Медики, які прибули на виклик, ушпиталили поранену громадянку.

Нагадаємо, у Болгарії у Вакарелі українка вбила п'ятирічку доньку та 11-річного сина. Тіла двох дітей знайшов їх батько. У дівчинки та хлопчика були численні ножові поранення в області шиї. У вбивстві зізналася мати, яка після злочину намагалися покінчити життя самогубством. За інформацією прокуратури, жінка планувала «обширне» самогубство.

Раніше повідомлялося, що у Києві дівчина повісилась на знаку метро «Осокорки». Судмедекспертиза попередньо не виявила ознак насильницької смерті. Відомо, що дівчина була 2000 року народження.

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Теги: Київ самогубство поліція жінка

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