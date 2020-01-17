Завершено слідство щодо молодика, який розбещував дітей у шкільних туалетах



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У розбещенні дітей підозрюється 28-річний киянин Фото: прокуратура Києва

Матеріали кримінального провадження відкриті стороні захисту для ознайомлення

Київською місцевою прокуратурою №7 спільно з Подільським управлінням поліції завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 27-річного чоловіка, підозрюваного у розбещенні малолітніх дітей та замаху на здійснення відносно них дій сексуального характеру.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17 жовтня 2019 року зловмисник проник до двох навчальних закладів у Подільському районі столиці, де в приміщеннях туалетів здійснював дії сексуального характеру відносно малолітніх хлопчиків. Внаслідок вказаних дій постраждали двоє учнів початкових класів.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 та ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України матеріали кримінального провадження відкриті стороні захисту для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці затримали молодого чоловіка, який розбещував дітей у шкільних туалетах.

Крім того, у Києві правоохоронці розслідують обставини вчинення сексуальних злочинів відносно двох малолітніх дітей.