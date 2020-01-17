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    З’явилося відео, як у столичній лікарні на дитину впали двері

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    На дитину впали демонтовані двері, що стояли під стіною - З’явилося відео, як у столичній лікарні на дитину впали двері
    На дитину впали демонтовані двері, що стояли під стіною
    Фото: скріншот відео

    Дитину із переломом госпіталізовано

    У соцмережі з’явилося відео, як в одній із дитячих поліклінік у Подільському районі Києва на дитину впали демонтовані двері.

    Відео з камери відеоспостереження оприлюднено на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Нагадаємо, в одній зі поліклінік на Виноградарі на хлопчика впали металопластикові двері. Дитину госпіталізовано до лікарні із попереднім діагнозом «перелом стегна зі зміщенням» для надання медичної допомоги в умовах стаціонару.

    На місці події слідчо-оперативна група територіального управління поліції та працівники сектору ювенальної превенції провели ряд необхідних першочергових дій.

    Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова оцінка цій події. Поліцейські з’ясовують усі обставини та причини цього випадку.

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