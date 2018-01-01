У Києві припинять хлорувати воду

Хлорні господарства є потенційно небезпечними, підкреслюють у КМДА

Київська влада має намір у 2019 році ліквідувати хлорне господарство та впровадити сучасну технологію очищення води. Про це під час засідання Колегії Київської міської державної адміністрації заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. [READ_MORE] «Ми серйозно взялися за якість питної води в частині її обеззаражування. Тобто, ми



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Хлорні господарства є потенційно небезпечними, підкреслюють у КМДА

Київська влада має намір у 2019 році ліквідувати хлорне господарство та впровадити сучасну технологію очищення води.

Про це під час засідання Колегії Київської міської державної адміністрації заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Ми серйозно взялися за якість питної води в частині її обеззаражування. Тобто, ми переходимо на нову систему обеззаражування, яка сьогодні використовується в Європі, зокрема у Відні, і ми в цьому році проводимо перший етап на станції на Дніпровському водозаборі, наступного року - Деснянський водозабір, в 2019 році ми хочемо закрити хлорне господарство в місті Києві», - сказав Пантелеєв.

Він наголосив, що хлорні господарства є потенційно небезпечними, «тому ми повинні наздогнати сучасні європейські міста у цьому напрямку», - додав він.