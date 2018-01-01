У Києві продовжили обмеження на зовнішню рекламу
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Демонтаж сіті-лайтів у Києві
Тимчасове обмеження стосується зовнішньої реклами на щитах, суперсайтах, відеоекранах, лайтпостерах і тумбах
Київська міська державна адміністрація продовжила до 1 квітня 2018 року обмеження на прийом і розгляд заявок на розміщення зовнішньої реклами в столиці, введені в жовтні минулого року.
Відповідне розпорядження першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника оприлюднено в газеті «Хрещатик» у п'ятницю.
Згідно з документом, тимчасове обмеження стосується зовнішньої реклами на щитах, сіті-лайтах, відеоекранах, лайтпостерах і тумбах, що стоять окремо. Реклама на будівлях, елементах благоустрою та зупинках транспорту, а також на проекторах цим розпорядженням не обмежується.
Причина введених обмежень в документі не уточнюється.
До слова, Нацрада планує заборонити політикам вести програми на телебаченні.
Джерело: Інтерфакс-Україна