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    У Києві продовжили обмеження на зовнішню рекламу

    Тимчасове обмеження стосується зовнішньої реклами на щитах, суперсайтах, відеоекранах, лайтпостерах і тумбах
    Київська міська державна адміністрація продовжила до 1 квітня 2018 року обмеження на прийом і розгляд заявок на розміщення зовнішньої реклами в столиці, введені в жовтні минулого року. Відповідне розпорядження першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника оприлюднено в газеті «Хрещатик» у п'ятницю. Згідно з документом, тимчасове
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    <p>Демонтаж сіті-лайтів у Києві</p>

    Демонтаж сіті-лайтів у Києві

    Тимчасове обмеження стосується зовнішньої реклами на щитах, суперсайтах, відеоекранах, лайтпостерах і тумбах

    Київська міська державна адміністрація продовжила до 1 квітня 2018 року обмеження на прийом і розгляд заявок на розміщення зовнішньої реклами в столиці, введені в жовтні минулого року.

    Відповідне розпорядження першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника оприлюднено в газеті «Хрещатик» у п'ятницю.

    Згідно з документом, тимчасове обмеження стосується зовнішньої реклами на щитах, сіті-лайтах, відеоекранах, лайтпостерах і тумбах, що стоять окремо. Реклама на будівлях, елементах благоустрою та зупинках транспорту, а також на проекторах цим розпорядженням не обмежується.

    Причина введених обмежень в документі не уточнюється.

    До слова, Нацрада планує заборонити політикам вести програми на телебаченні.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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