У Києві проходять ярмарки: де купити недорогі солодкі дині і кавуни (адреси)



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У четвер ярмарки відбудуться у п'яти районах Києва

У четвер, 25 липня, у Києві з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції тривають сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Сьогодні ярмарки відбудуться:

у Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18,10, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);

у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;

у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35.

Як повідомлялося, у столиці ярмарки триватимуть до кінця цього тижня.