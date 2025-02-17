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Київ атакували БпЛА: уламки дронів спричинили пожежу на підприємстві

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Київ атакували БпЛА: уламки дронів спричинили пожежу на підприємстві
У Києві працює ППО
фото з відкритих джерел

Ворожі безпілотники атакували Київ та область

О 22:10 у Києві оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про загрозу ударних БпЛА.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі впали уламки ворожого БпЛА. Попередньо, є загоряння на території промислового підприємства. Також палають автівки в дворі житлового будинку поруч.

 

Раніше Кличко писав, що на півночі столиці працюють сили ППО. 

«Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги», – йдеться у повідомленні КМДА.

На Київщині також ППО працює по ворожих БпЛА.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що триває 1090-й день війни.

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