Київ атакували БпЛА: уламки дронів спричинили пожежу на підприємстві
Ворожі безпілотники атакували Київ та область
О 22:10 у Києві оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про загрозу ударних БпЛА.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі впали уламки ворожого БпЛА. Попередньо, є загоряння на території промислового підприємства. Також палають автівки в дворі житлового будинку поруч.
Раніше Кличко писав, що на півночі столиці працюють сили ППО.
«Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги», – йдеться у повідомленні КМДА.
На Київщині також ППО працює по ворожих БпЛА.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, що триває 1090-й день війни.
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