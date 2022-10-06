У Києві прогримів потужний вибух

У Києві та області протягом дня буде чутно вибухи

У Вишгородському районі проходять навчання для саперів

Жителі столиці та Київської області почули гучний вибух. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Тривога в області поки не оголошена.

Згодом Київська обласна військова адміністрація повідомила, що у Вишгородському районі проходять навчання для саперів.

«У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 225-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів в окремих районах