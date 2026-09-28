Удар по Академії наук у Києві: кількість поранених зросла, є загибла

Від початку доби 28 вересня від атак російського агресора у столиці постраждали 14 людей

Унаслідок ворожої атаки дронів на будівлю Національної академії наук України у Шевченківському районі Києва загинула одна людина, ще четверо отримали поранення. Про це повідомив мiський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

«Уже четверо постраждалих у нежитловій будівлі в центрі Києва. Трьох поранених медики госпіталізували. Загинула одна людина. Пошуково-рятувальна операція триває», – зазначив Кличко.

За словами мiського голови, загалом від початку доби 28 вересня від атак російського агресора у столиці постраждали 14 людей. Шестеро із них наразі перебувають у стаціонарах міських лікарень. Також зафіксовано загибель однієї жінки.

На місці влучання в Академію наук продовжують працювати підрозділи ДСНС, розбираючи завали та ліквідовуючи наслідки пожежі.

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки російських безпілотників на столицю вдень, 28 вересня, зафіксовано влучання у Шевченківському районі Києва. За даними кореспондента «Главкома», який перебуває на місці події, ворожий дрон улучив у будівлю Національної академії наук України. Наразі у приміщенні залишаються люди.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час цієї атаки окупанти цілеспрямовано завдали ударів по цивільних та господарських об'єктах у різних куточках країни. Глава держави підкреслив, що Україна обов'язково відповість на російські терористичні удари, і закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України.