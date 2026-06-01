У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги

«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги»

У столиці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Водночас Київська обласна військова адміністрація попередила, що у повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників», – йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1559-й день повномасштабної війни в Україні.