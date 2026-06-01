Зіткнення трьох фур під Києвом: рятувальники вирізали водія з понівеченої кабіни (фото)

Ірина Міллер
Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці
фото: ДСНС Київщини
До ліквідації наслідків аварії залучалися 16 рятувальників

Дорожньо-транспортна пригода за участю трьох вантажних автомобілів сталася вранці 1 червня в селі Лісники, що у Фастівському районі Київської області. Одного з водіїв затиснуло в понівеченій кабіні. Про це повідомляє ДСНС Київщини, інформує «Главком».

Внаслідок зіткнення у кабіні однієї з вантажівок затиснуло водія
фото: ДСНС Київщини

На місце події прибули надзвичайники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Чабани, які встановили, що внаслідок потужного удару одного з водіїв затиснуло в кабіні понівеченої фури.

Рятувальникам довелося деблокувати постраждалого водія з салону авто
фото: ДСНС Київщини

Самостійно вибратися чоловік не міг. За допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання бійці ДСНС деблокували постраждалого та передали його працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації та обстеження.

До ліквідації наслідків аварії залучалися 16 рятувальників і три одиниці спеціальної техніки. Наразі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.

Рятувальники вкотре закликають водіїв бути особливо уважними на дорогах, дотримуватися безпечної дистанції та швидкісного режиму, адже аварії за участю великогабаритного транспорту часто мають тяжкі наслідки для всіх учасників руху. 

Нагадаємо, поліцейські затримали водія Lada, який сів за кермо напідпитку та травмував свою пасажирку. Днями на Берестейському проспекті у Святошинському районі, під час заїзду на шляхопровід, 46-річний керманич легковика не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся із електромобілем Tesla, який рухався попереду в тій самій смузі. Від удару водійка Tesla втратила керування та зіткнулася з автомобілем Volkswagen, що їхав попереду.

Теги: Київщина ДТП

Два тижні без гарячої води: у двох районах столиці почалися перевірки тепломереж
Зіткнення трьох фур під Києвом: рятувальники вирізали водія з понівеченої кабіни (фото)
Від +4°C до майже +30°C: чим дивував травень у столиці та які рекорди побив
Пожежа на Воскресенському проспекті: рятувальники винесли з вогню чоловіка та кота (фото)
На столичних ринках з’явилися українські огірки за доступними цінами: огляд
У Києві 2-7 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
