Два тижні без гарячої води: у двох районах столиці почалися перевірки тепломереж

Гідравлічні випробування є обов’язковим етапом підготовки теплового господарства міста до нового опалювального періоду

Із 1 червня розпочинаються гідравлічні випробування теплових мереж у Дарницькому та Дніпровському районах міста Києва. про це повідомляє «Главком» із посиланням на ТОВ «Євро-Реконструкція».

Повідомляється, що відповідно до Програми проведення гідравлічних випробувань теплових мереж у 2026 році, затвердженої оператором зовнішніх інженерних мереж КП «Київтеплоенерго» та погодженої Київською міською державною адміністрацією, у період з 01 по 14 червня 2026 р. (включно) будуть проводитися планові гідравлічні випробування теплових мереж у Дарницькому та Дніпровському районах міста Києва по зоні теплопостачання ТОВ «Євро-реконструкція».

У зв’язку з проведенням зазначених робіт, протягом вказаного періоду буде відключено подачу теплоносія до водопідігрівальних установок та, відповідно, тимчасово призупинено надання послуг з постачання гарячої води споживачам.

У компанії наголосили, що гідравлічні випробування є обов’язковим етапом підготовки теплового господарства міста до наступного опалювального періоду та проводяться з метою виявлення й оперативного усунення потенційно аварійних ділянок трубопроводів.

У разі виявлення ознак пошкодження теплових мереж (витоку води, просідання ґрунту, утворення пари тощо) киян просять невідкладно повідомляти чергову службу КП «Київтеплоенерго»:

міські телефони:

(044) 287-84-04,

(044) 287-84-05,

(044) 289-21-54;

мобільний телефон:

(067) 654-70-72.

Киян просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, пов’язаних із проведенням необхідних технічних заходів для забезпечення надійного проходження наступного опалювального періоду.

Нагадаємо, «Київтеплоенерго» закликає киян бути обережними поблизу місць аварій та огороджувальних конструкцій. Якщо ви першим виявили витік та ймовірне пошкодження мереж, комунальні служби закликають негайно повідомити про це.

Раніше повідомлялося, що до суду скеровано обвинувальний акт стосовно начальниці одного з відділів КП «Київтеплоенерго» за фактом службової недбалості під час ремонту тепломереж. Слідство встановило, що під час ремонту теплових мереж у мікрорайоні Троєщина, профінансованого з бюджету столиці на суму близько 9,4 млн грн, фігурантка неналежно виконала свої обов’язки.