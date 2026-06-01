Головна Київ Новини
search button user button menu button

Два тижні без гарячої води: у двох районах столиці почалися перевірки тепломереж

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Два тижні без гарячої води: у двох районах столиці почалися перевірки тепломереж
Киян просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей
фото: КМДА
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Гідравлічні випробування є обов’язковим етапом підготовки теплового господарства міста до нового опалювального періоду 

Із 1 червня розпочинаються гідравлічні випробування теплових мереж у Дарницькому та Дніпровському районах міста Києва. про це повідомляє «Главком» із посиланням на ТОВ «Євро-Реконструкція».

Повідомляється, що відповідно до Програми проведення гідравлічних випробувань теплових мереж у 2026 році, затвердженої оператором зовнішніх інженерних мереж КП «Київтеплоенерго» та погодженої Київською міською державною адміністрацією, у період з 01 по 14 червня 2026 р. (включно) будуть проводитися планові гідравлічні випробування теплових мереж у Дарницькому та Дніпровському районах міста Києва по зоні теплопостачання ТОВ «Євро-реконструкція».

У зв’язку з проведенням зазначених робіт, протягом вказаного періоду буде відключено подачу теплоносія до водопідігрівальних установок та, відповідно, тимчасово призупинено надання послуг з постачання гарячої води споживачам.

У компанії наголосили, що гідравлічні випробування є обов’язковим етапом підготовки теплового господарства міста до наступного опалювального періоду та проводяться з метою виявлення й оперативного усунення потенційно аварійних ділянок трубопроводів.

У разі виявлення ознак пошкодження теплових мереж (витоку води, просідання ґрунту, утворення пари тощо) киян просять невідкладно повідомляти чергову службу КП «Київтеплоенерго»:

міські телефони:

  • (044) 287-84-04,
  • (044) 287-84-05,
  • (044) 289-21-54;

мобільний телефон:

  • (067) 654-70-72.

Киян просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, пов’язаних із проведенням необхідних технічних заходів для забезпечення надійного проходження наступного опалювального періоду. 

Нагадаємо, «Київтеплоенерго» закликає киян бути обережними поблизу місць аварій та огороджувальних конструкцій. Якщо ви першим виявили витік та ймовірне пошкодження мереж, комунальні служби закликають негайно повідомити про це.

Раніше повідомлялося, що до суду скеровано обвинувальний акт стосовно начальниці одного з відділів КП «Київтеплоенерго» за фактом службової недбалості під час ремонту тепломереж. Слідство встановило, що під час ремонту теплових мереж у мікрорайоні Троєщина, профінансованого з бюджету столиці на суму близько 9,4 млн грн, фігурантка неналежно виконала свої обов’язки.

Читайте також:

Теги: телефон Київтеплоенерго водопостачання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хата, яку купила родина Катерини Синько
Родина переїхала з Києва у стару хату в селі та показала, що з цього вийшло
Вчора, 20:15
Найбільше постраждало прибережне місто Вітстейбл, де без води тимчасово залишилися близько 8 тис. людей
Аномальна спека залишила тисячі британців без води
29 травня, 16:12
Медики евакуюють одного з постраждалих після викиду сірководню на каналізаційній насосній станції в Луганську
Сірководень отруїв чотирьох людей у Луганську – черговий колапс комуналки
24 травня, 04:25
Прорив труб, відсутність води та каналізаційні затоплення стали звичною картиною для десятків російських міст
Комунальний колапс охопив регіони Росії – розвідка
23 травня, 04:02
Мотосалон, який пограбували підлітки
Банда підлітків тримає у страху Житомир. Діти грабують магазини і нападають на людей
17 травня, 18:15
Російські загарбники масовано атакували столицю дронами та ракетами
У Києві відновлено водопостачання після обстрілу
14 травня, 18:36
Як повідомив водоканал, наразі місто без води або з сильно пониженим тиском
Вінниця залишилася без води: причина
12 травня, 17:57
Зловмисники ошукали пенсіонерку у Молдові
Молдова затримала двох українців у справі про телефонне шахрайство
11 травня, 20:28
Вінницька міськрада не назвала модель смартфона, який оплатять із бюджету
Вінницька міськрада замовила телефон за $2 тис. Відповідальна за закупівлю тепер ховається від журналістів
7 травня, 18:58

Новини

Два тижні без гарячої води: у двох районах столиці почалися перевірки тепломереж
Два тижні без гарячої води: у двох районах столиці почалися перевірки тепломереж
Зіткнення трьох фур під Києвом: рятувальники вирізали водія з понівеченої кабіни (фото)
Зіткнення трьох фур під Києвом: рятувальники вирізали водія з понівеченої кабіни (фото)
Від +4°C до майже +30°C: чим дивував травень у столиці та які рекорди побив
Від +4°C до майже +30°C: чим дивував травень у столиці та які рекорди побив
Пожежа на Воскресенському проспекті: рятувальники винесли з вогню чоловіка та кота (фото)
Пожежа на Воскресенському проспекті: рятувальники винесли з вогню чоловіка та кота (фото)
На столичних ринках з’явилися українські огірки за доступними цінами: огляд
На столичних ринках з’явилися українські огірки за доступними цінами: огляд
У Києві 2-7 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві 2-7 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Новини

«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Сьогодні, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Сьогодні, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Сьогодні, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Сьогодні, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua