Від +4°C до майже +30°C: чим дивував травень у столиці та які рекорди побив
Опадів на проспекті Науки у травні випало 56 мм, що становить 86 відсотків місячної норми
За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, протягом третього місяця весни в столиці було зафіксовано три температурні рекорди. Про це повідомляють метеорологи з Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, інформує «Главком».
За даними метеорологів, середньомісячна температура в Києві у травні склала 16,3 градуси та перевищила кліматичну норму на 0,5 градуси.
Найхолодніше було 1 травня – під ранок мінімальна температура знизилась під ранок до 4,2 градуси.
Найтепліше – 6 травня, коли максимальна температура підвищилась до 29,9 градуси, встановивши таким чином температурний рекорд.
Нагадаємо, у Києві було зафіксовано аномальне потепління, показники якого відповідають кліматичній нормі розпалу літа. 7 травня 2026 року середньодобова температура повітря у столиці стала найвищою за весь час проведення метеорологічних спостережень для цієї дати.
До слова, у Києві на початку травня закінчилася метеорологічна весна і розпочалося метеорологічне літо. Синоптики поінформували, що сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через 15°С в бік підвищення відбувся 4 травня. Це означає, що розпочалося метеорологічне літо.
