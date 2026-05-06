Трамп зробив гучну заяву про ядерну угоду з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що США та Іран наблизилися до нової ядерної угоди

Президент США заявив про «дуже високий шанс» домовленостей, але пригрозив Ірану новими ударами

Президент США Дональд Трамп заявив, що шанси на укладення нової ядерної угоди з Іраном є «дуже високими». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання PBS.

За словами американського президента, Тегеран може передати свій високозбагачений уран Сполученим Штатам у межах потенційної угоди. «Є дуже великий шанс укласти угоду. Якщо ми цього не зробимо, ми повернемося до попередніх методів», – заявив Трамп.

Він також стверджує, що Іран погодився не використовувати свої підземні ядерні об’єкти. Говорячи про переговорний процес, Трамп назвав малоймовірною поїздку своїх представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Пакистану.

«Я думаю, що ми можемо зробити це тут, а фінальну зустріч для підписання провести десь в іншому місці», – сказав президент США.

Водночас Трамп знову пригрозив Ірану силовим сценарієм у разі провалу переговорів. «Якщо вони погодяться, то все скінчено, а якщо ні – ми бомбитимемо», – наголосив він.

Раніше Трамп також заявляв, що у разі виконання Іраном усіх умов операція «Епічна лють» буде завершена, а Ормузька протока знову стане повністю відкритою для судноплавства.

«Якщо Іран погодиться виконати те, про що було домовлено – а це, мабуть, дуже сміливе припущення – то «Епічна лють», що вже стала легендарною, добіжить кінця», – заявив Трамп у соцмережі Truth Social.

Водночас президент США попередив, що у разі відмови Тегерана на Іран чекатимуть нові масовані удари. За словами Трампа, масштаб майбутніх бомбардувань буде значно більшим, ніж попередні атаки.

На цьому тлі Білий дім продовжує шукати нові механізми тиску на Іран. Раніше адміністрація Трампа вже застосовувала авіаудари по ядерних об’єктах, проводила повітряні операції спільно з Ізраїлем та блокувала іранське судноплавство в Ормузькій протоці.

Останньою ініціативою США став план із розблокування суден у протоці, однак іранські ракетні та дронові атаки змусили багато компаній уникати маршруту через високі ризики для судноплавства.