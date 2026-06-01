Біля Мистецького Арсеналу в Києві з'явився дощовий садок: як він працює

Дощовий садок – це сучасне рішення, яке поєднує інженерію, екологію та ландшафтну естетику в єдиній живій системі

У столиці, поруч із простором, де народжуються сучасні культурні сенси – біля Мистецького Арсеналу – облаштований новий дощовий садок площею 280 кв. м. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київзеленбуд».

Зазначається, що дощовий садок це не просто озеленення, а сучасне рішення, яке поєднує інженерію, екологію та ландшафтну естетику в єдиній живій системі.

Такий вигляд мала локація одразу після висаджування рослин фото: Київзеленбуд

У садку висаджено понад тисячу рослин різних текстур і висот фото: КО «Київзеленбуд»

Дощовий садок створений для зменшення навантаження на міську зливову каналізацію та формування нової якості міського простору, він працює разом із містом, а не всупереч йому, інтегруючи природні процеси у міську інфраструктуру.

Комунальники висадили понад тисячу рослин різних текстур і висот. Серед них:

квіти: іриси, водозбори, гвоздика, котовник;

декоративні трави: осоки, імперата, війник, пенісетум, костриця, сеслерія блискуча, молінія;

декоративні кущі: скумпія, бересклет (жовтий і зелений), вейгела, спірея японська.

Цей ландшафт змінюється протягом сезону, зберігаючи цілісність і виразність композиції. Він «працює» під час дощу і після нього, створюючи нові умови для спостереження та відновлення.

Дощовий садок біля Мистецького Арсеналу – приклад того, як сучасне місто інтегрує природні процеси у свою інфраструктуру. Це технічне рішення не лише зменшує навантаження на каналізацію, а й змінює міський простір, роблячи його місцем екологічної рівноваги, відпочинку та натхнення.

