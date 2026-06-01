Біля Мистецького Арсеналу в Києві з'явився дощовий садок: як він працює
Дощовий садок – це сучасне рішення, яке поєднує інженерію, екологію та ландшафтну естетику в єдиній живій системі
У столиці, поруч із простором, де народжуються сучасні культурні сенси – біля Мистецького Арсеналу – облаштований новий дощовий садок площею 280 кв. м. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київзеленбуд».
Зазначається, що дощовий садок це не просто озеленення, а сучасне рішення, яке поєднує інженерію, екологію та ландшафтну естетику в єдиній живій системі.
Дощовий садок створений для зменшення навантаження на міську зливову каналізацію та формування нової якості міського простору, він працює разом із містом, а не всупереч йому, інтегруючи природні процеси у міську інфраструктуру.
Комунальники висадили понад тисячу рослин різних текстур і висот. Серед них:
- квіти: іриси, водозбори, гвоздика, котовник;
- декоративні трави: осоки, імперата, війник, пенісетум, костриця, сеслерія блискуча, молінія;
- декоративні кущі: скумпія, бересклет (жовтий і зелений), вейгела, спірея японська.
Цей ландшафт змінюється протягом сезону, зберігаючи цілісність і виразність композиції. Він «працює» під час дощу і після нього, створюючи нові умови для спостереження та відновлення.
Дощовий садок біля Мистецького Арсеналу – приклад того, як сучасне місто інтегрує природні процеси у свою інфраструктуру. Це технічне рішення не лише зменшує навантаження на каналізацію, а й змінює міський простір, роблячи його місцем екологічної рівноваги, відпочинку та натхнення.
Нагадаємо, до Дня вишиванки столицю прикрасили яскраві квіткові композиції у формі традиційних українських орнаментів. Кожна така клумба – це не просто елемент благоустрою, а справжній квітковий код, де у візерунках закладено історію та традиції нашого народу. Для оздоблення тематичних патріотичних клумб київські озеленювачі використовували посадкові матеріали переважно власного вирощування з міських оранжерей.
До слова, на місці демонтованих МАФів у Печерському районі столиці облаштували зелену зону.
Коментарі — 0