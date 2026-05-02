У Києві пролунали вибухи, працює ППО

Залишайтеся в укриттях

Російська окупаційна армія у ніч на 3 травня атакує Київ безпілотниками. Про це пише «Главком».

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києві лунають вибухи та працює ППО. Він закликав перебувати киян в укриттях.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попереджав:

«Триває загроза ворожих БпЛА. Може бути гучно. Подбайте про себе та своїх близьких – пройдіть в найближче укриття і залишайтесь там до відбою тривоги!»

Нагадаємо, сьогодні вранці, 2 травня, російські війська здійснили черговий цинічний напад на цивільну інфраструктуру Херсона. Ворожий безпілотник атакував маршрутний автобус у Дніпровському районі міста, що призвело до людських жертв. Удар стався орієнтовно о 07:00. Російські терористи поцілили з БпЛА прямо у маршрутку, в якій перебували люди.

Внаслідок вибуху на місці загинули двоє людей – жінка та працівник комунальної служби. Наразі правоохоронці встановлюють особи загиблих. Очільник області висловив щирі співчуття рідним та близьким вбитих.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував черговий акт російського терору в Херсоні, де ворожий FPV-дрон поцілив у цивільний транспорт. Глава держави наголосив, що агресор свідомо обирає цілями мирних мешканців, перетворюючи прифронтові території на зону «жорстоке сафарі на людей».

Президент підтвердив загибель двох людей внаслідок удару по міській маршрутці в Херсоні. Ще семеро осіб, серед яких комунальники, дістали поранення та наразі перебувають під наглядом лікарів.