Прокуратура через суд вимагає захистити від забудови парк «Сирецький гай»: деталі

Подільська окружна прокуратура Києва звернулася до суду, щоб захистити територію парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Сирецький гай». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Парк «Сирецький гай» був створений ще у 1972 році як об’єкт природно-заповідного фонду, його охоронний статус неодноразово підтверджувався на рівні державних органів та Київради. Проте прокуратура з'ясувала, що міська влада (Київрада, КМДА та КМВА) протягом тривалого часу так і не забезпечила належне землевпорядне оформлення цієї території. Досі не встановлено чітких меж парку, а відповідні відомості не внесено до Державного земельного кадастру.

Відсутність офіційних меж унеможливлює належний контроль за використанням цих земель. Це створює прямі передумови для самовільного захоплення території, незаконної забудови та пошкодження унікального природного комплексу.

Щоб не допустити знищення парку, прокуратура звернулася до суду з вимогою зобов’язати державні органи вжити всіх необхідних заходів для належного оформлення та охорони «Сирецького гаю». Наразі Київський окружний адміністративний суд вже відкрив провадження у цій справі.

Нагадаємо, найзеленішими районами Києва є Солом’янський і Святошинський – в обох показник озеленення сягає 51%. Це райони, де парки, сквери та газони займають понад половину всієї території. Третє місце посів Голосіївський район (48%), а за ним – Подільський (47%). Цікаво, що центральні Шевченківський (42%) та Печерський (40%) райони обійшли у рейтингу великі спальні масиви Лівого берега. Зокрема, у Дніпровському районі зелені зони займають лише 37%, в Оболонському та Дарницькому – по 33%, а замикає список Деснянський район із показником 32%.