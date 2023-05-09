В одному з районів Києва почалась сильна пожежа (оновлено)

Наразі офіційної інформації про причини чорного диму немає

Сьогодні, 9 травня, в одному з районів Києва виникла пожежа, внаслідок чого у небо здійнявся чорний стовп диму. Про це повідомляють місцеві телегра-канали, а також читачі «Главкома».

Будь ласка, читайте текст після реклами

3 фото На весь екран





Попередньо, пожежа виникла на Караваєвих дачах. Наразі офіційної інформації про причини пожежі немає.

Згодом стало відомо, що пожежа почалась в ЖК «Family and friends». Читачі повідомляють, що горить пінопласт на будмайданчику на площі приблизно 100 кв. м.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, у ніч на 9 травня російські окупанти здійснили п’яту повітряну атаку на Київ із початку травня. Сьогоднішня нічна атака була здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей. Влучань не допущено.

Нагадаємо, триває 440-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 30 ракетних, 61 авіаційного удару та здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є постраждалі.