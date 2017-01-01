У Києві пройде акція на підтримку Кольченка

Учасники події чекатимуть на Сашка з іменною табличкою в зоні прильоту аеропорту «Київ»

У київському аеропорту «Київ» 26 листопада пройде акція «Марне очікування» до дня народження ув'язненого в РФ активіста Олександра Кольченка. Про це повідомили організатори заходу у Facebook, передають «Крим.Реалії». «Учасники події чекатимуть на Сашка з іменною табличкою в зоні прильоту аеропорту.



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Олександр Кольченко

Учасники події чекатимуть на Сашка з іменною табличкою в зоні прильоту аеропорту «Київ»

У київському аеропорту «Київ» 26 листопада пройде акція «Марне очікування» до дня народження ув'язненого в РФ активіста Олександра Кольченка.

Про це повідомили організатори заходу у Facebook, передають «Крим.Реалії».

«Учасники події чекатимуть на Сашка з іменною табличкою в зоні прильоту аеропорту. Але він не прилетить. Не через скасування рейсу або погані погодні умови, а тому, що вже більше трьох років сидить за кремлівськими гратами. Там він зустріне свої 28 років», – йдеться у анонсі заходу.

«За гратами в РФ перебувають ще близько 60 громадян України, які переслідуються за політичними мотивами. Їх ми також будемо чекати. Стільки, скільки потрібно», – наголосили організатори.

Повідомляється, що активісти вийдуть з табличками, на яких напишуть імена українських політв'язнів. Такі ж акції заплановані в аеропортах Одеси, Львова, Праги та Варшави.

Нагадаємо, в серпні 2015 року суд в РФ назвав Олега Сенцова і Олександра Кольченка винними в створенні в Криму терористичної організації, в скоєнні двох терактів і підготовці ще одного, а також в спробі придбання вибухових пристроїв і незаконному зберіганні зброї.

Сенцов був засуджений до 20 років колонії, Кольченко – до 10 років позбавлення волі.