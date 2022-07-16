У Києві псевдоволонтер привласнив внески на підтримку ЗСУ

Правоохоронці викрили схему псевдоволонтера

Столичні правоохоронці викрили псевдоволонтера, який привласнював благодійні внески на підтримку Збройних сил України. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури Києва повідомлено про підозру громадянину у незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, з середини квітня 2022 року підозрюваний у Telegram-каналі звертався до громадян із закликом про збір коштів, які згодом обіцяв передати Збройним силам України. Для перерахування коштів псевдоволонтер вказував дані своїх банківських карток та майже всі зібрані добровільні пожертви витрачав на власні потреби. Щоб приховати це, чоловік перераховував 5 грн на єдиний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ, після чого у фоторедакторі змінював суму внеску та робив фотозвіт.

У ході проведення обшуку за місцем його проживання вилучено банківські картки, на які здійснювався переказ коштів, ноутбук, флеш-накопичувач, грошові кошти.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Встановлюються всі обставини кримінального правопорушення.

Раніше правоохоронці Київщини викрили псевдоволонтера, що привласнив кошти на форму для українських бійців.