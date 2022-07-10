Під Києвом молодик «наволонтерив» на кримінальну справу собі

Правоохоронці виявили у псевдоволонтера зброю

Правоохоронці Київщини викрили псевдоволонтера, що привласнив кошти на форму для українських бійців. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

«22-річний житель столиці запропонував захисникам свою допомогу із забезпечення амуніцією. Втім, отримавши 42 тис. грн, аферист привласнив кошти, а обіцяну бійцям форму та захист так і не надав», - йдеться в повідомленні.

Управління карного розшуку Київщини, працівники Васильківського відділу поліції та спецпризначенці провели обшук за місцем проживання молодика. Поліцейські виявили та вилучили різнокаліберні набої, стартовий пістолет з двома магазинами та один магазин до автомата Калашникова.

Крім того, у чоловіка виявили тактичний одяг та картки різних банківських установ.

За фактом шахрайства слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 190 ККУ). Наразі правоохоронці встановлюють причетність шахрая до аналогічних злочинів на території Василькова та прилеглих районів.

Вилучені пістолет та набої правоохоронці скерували на відповідні експертизи.