У Києві п'яний чоловік задушив жінку

Підозрюваного затримано, йому загрожує 15 років

У суботу, 3 лютого, у Києві правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Про це повідомляє прес-служба поліції в Facebook. Згідно інформації, потерпіла була знайдена оголеною зі слідами удушення в під'їзді будинку на вул. Лятошинського у Голосіївському районі. «Правоохоронці оперативно вийшли на слід зловмисника, а відтак



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У Києві затримали підозрюваного у вбивстві жінки

Підозрюваного затримано, йому загрожує 15 років

У суботу, 3 лютого, у Києві правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Про це повідомляє прес-служба поліції в Facebook.

Згідно інформації, потерпіла була знайдена оголеною зі слідами удушення в під'їзді будинку на вул. Лятошинського у Голосіївському районі.

«Правоохоронці оперативно вийшли на слід зловмисника, а відтак затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Підозрюваний у вбивстві жив неподалік від місця скоєння злочину. Він перебуває у стані сп’яніння. Нині із ним та на місці вбивства проводяться слідчі дії», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Якщо експертиза підтвердить факт зґвалтування вбитої, дії зловмисника будуть додатково кваліфіковані за ст. 152 Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.