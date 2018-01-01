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    У Києві п'яний чоловік задушив жінку

    Підозрюваного затримано, йому загрожує 15 років
    У суботу, 3 лютого, у Києві правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Про це повідомляє прес-служба поліції в Facebook. Згідно інформації, потерпіла була знайдена оголеною зі слідами удушення в під'їзді будинку на вул. Лятошинського у Голосіївському районі. «Правоохоронці оперативно вийшли на слід зловмисника, а відтак
    • Сьогодні, 02:33
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    У Києві затримали підозрюваного у вбивстві жінки
    У Києві затримали підозрюваного у вбивстві жінки

    Підозрюваного затримано, йому загрожує 15 років

    У суботу, 3 лютого, у Києві правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Про це повідомляє прес-служба поліції в Facebook.

    Згідно інформації, потерпіла була знайдена оголеною зі слідами удушення в під'їзді будинку на вул. Лятошинського у Голосіївському районі.

    «Правоохоронці оперативно вийшли на слід зловмисника, а відтак затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Підозрюваний у вбивстві жив неподалік від місця скоєння злочину. Він перебуває у стані сп’яніння. Нині із ним та на місці вбивства проводяться слідчі дії», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

    Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Якщо експертиза підтвердить факт зґвалтування вбитої, дії зловмисника будуть додатково кваліфіковані за ст. 152 Кримінального кодексу України.

    Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

    Київ кримінал вбивство Андрій Крищенко Facebook
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