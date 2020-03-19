У Києві п’яний працівник станції техобслуговування катався на авто клієнта (фото)



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Працівник СТО, замість ремонту, їздив на автомобілі клієнта Фото: Патрульна поліція Києва

Чоловік викрав з СТО автомобіль та ще деякі речі

У ніч на четвер, 19 березня, на проспекті Науки у Києві патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, що рухався з пробитим колесом та без світла.

Після зупинки і спілкування з водієм поліцейські виявили у останнього явні ознаки алкогольного сп'яніння. На вимогу інспекторів пред'явити необхідні для керування документи чоловік не зміг ні пред'явити документи, ні пояснити їх відсутність. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Пояснення надійшло буквально за 10 хвилин, коли патрульні отримали орієнтування, згідно з яким даний транспортний засіб зник зі станції технічного обслуговування.

При поверхневій перевірці в автомобілі інспектори виявили мобільні телефони, ноутбук та інші речі, походження яких водій також не зміг пояснити.

На місце прибув власник СТО та впізнав у водієві свого співробітника, крім того, впізнав і деякі речі з автомобіля, які зникли з СТО.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події та надання правової кваліфікації діям чоловіка.

На водія патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та постанову за ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.