У Києві різко виріс попит на готові квартири в новобудовах



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Протягом червня 2019 року обсяг інвестицій в нерухомість Києва склав $36,5 млн

У червні в Києві істотно виріс попит на квартири в новобудовах, введених в експлуатацію, де житло продають з готовими документами.

Про це повідомила генеральний директор АН «Благовіст» Олена Бібєрова, пише 100realty.ua.

«Зростання було у всіх цінових сегментах і рівень активності учасників ринку перевищує показники минулого року за аналогічний період. Тенденції говорять про те, що нас очікує хороша активна осінь, ринок демонструє позитивну динаміку. Забудовники підняли ціни на квартири в новобудовах, тому до осені може «підтягнутися» також вартість квадратного метра на вторинному ринку», – розповіла Бібєрова.

За її даними, протягом червня 2019 року обсяг інвестицій в нерухомість Києва склав еквівалент 36,5 млн дол. США, що на 62% більше, ніж в травні 2019 року.

Найбюджетнішим об'єктом, проданим в червні, стала земельна ділянка 19 соток в с. Романків, яку купили за 11 тис. дол.

На вул. Бусловскій (Печерський р-н) купили за 500 тис. дол. апартаменти площею 191 кв. м. Це був найдорожчий об'єкт, проданий в червні.