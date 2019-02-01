У Києві розбійник-«спайдермен» отримав 7 років тюрми



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Зловмисник під час пограбування кредитних установ одягав дитячі маскарадні маски «Людини-павука» або «Бетмена»

Оболонський районний суд Києва засудив 35-річного киянина до 7 років позбавлення волі за вчинення розбійних нападів, поєднаних із погрозою застосування насильства. Про це інформує прес-служба прокуратури Києва.

Як повідомлялось, з початку березня 2018 року у Києві було скоєно ряд розбійних нападів на різні кредитні установи. Зловмисник одягав дитячі маскарадні маски «Людини-павука», «Бетмена» та, погрожуючи ножем, грабував каси.

За результатами слідчих (розшукових) заходів зловмисника вдалося встановити та затримати. У ході слідства встановили його причетність до 10 розбійних нападів. Загальний розмір матеріальної шкоди, завданої вчиненими злочинами, склав майже 80 тис. грн.

За наслідками судового розгляду Оболонським районним судом Києва чоловіка визнано винним за ч. 3 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 263 (незаконне зберігання зброї) КК України та призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід обвинуваченому у вигляді тримання під вартою суд залишив без змін.