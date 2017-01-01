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    У Києві розпочато тестування безконтактної оплати проїзду

    Повноцінну роботу системи автоматизованої оплати проїзду обіцяють у квітні 2018 року
    «Київпастранс» приступив до монтажу і тестування електронного обладнання для автоматизованої оплати проїзду. Про це повідомляє прес-служба підприємства. «Розпочато монтаж електронного обладнання для автоматизованої системи оплати проїзду. Перший на черзі електротранспорт, потім - автотранспорт. Повністю закінчимо
    • Сьогодні, 12:00
    • Розсилка
    Фото: "Київпастранс"

    Повноцінну роботу системи автоматизованої оплати проїзду обіцяють у квітні 2018 року

    «Київпастранс» приступив до монтажу і тестування електронного обладнання для автоматизованої оплати проїзду. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

    «Розпочато монтаж електронного обладнання для автоматизованої системи оплати проїзду. Перший на черзі електротранспорт, потім - автотранспорт. Повністю закінчимо монтажні роботи і запустимо електронний квиток вже в квітні наступного року», - йдеться у повідомленні.

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