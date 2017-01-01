У Києві розпочато тестування безконтактної оплати проїзду
- Сьогодні, 12:00
-
Розсилка
Фото: "Київпастранс"
Повноцінну роботу системи автоматизованої оплати проїзду обіцяють у квітні 2018 року
«Київпастранс» приступив до монтажу і тестування електронного обладнання для автоматизованої оплати проїзду. Про це повідомляє прес-служба підприємства.
«Розпочато монтаж електронного обладнання для автоматизованої системи оплати проїзду. Перший на черзі електротранспорт, потім - автотранспорт. Повністю закінчимо монтажні роботи і запустимо електронний квиток вже в квітні наступного року», - йдеться у повідомленні.