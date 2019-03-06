На Запоріжжі ідентифікували тіло бійця, який загинув під Іловайськом у 2014 році
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Розсилка
Після загибелі останки Руслана Дейнеко поховали разом з бійцями, яких не вдалося ідентифікувати
Увесь цей час 20-річний Руслан Дейнеко вважався зниклим безвісти
Бійця 92-ї бригади, який загинув улітку 2014 року на Донбасі, ідентифікували на Запоріжжі.
Увесь цей час хлопець вважався зниклим безвісти. Колону, в складі якої перебував 20-річний Руслан Дейнеко, бойовики знищили на підході до Іловайська.
Як йдеться у сюжеті ТСН, боєць разом з іншими військовими намагався прорватися на допомогу тим, які опинилися в котлі. У вівторок, 5 березня, батькам віддали тіло сина.
Увесь цей час рідні хлопця сподівалися, що він живий. Після загибелі останки Руслана поховали разом з бійцями, яких не вдалося ідентифікувати, на військовому цвинтарі на Запоріжжі. Тоді результати ДНК батьків хлопця збігів не виявили.
Чому зразки Руслана не збіглися з батьківськими досі не зрозуміло. Торік матір хлопця вмовили пройти процедуру вдруге. Цього разу збіг виявили - так і встановили особу загиблого бійця.
Руслана Дейнеко поховають 6 березня у Чугуєві.
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