У Києві триває опитування щодо благоустрою дворів

Ініціатори дослідження хочуть зібрати дані про благоустрій житлових будинків Києва

Команда київського проєкту міських досліджень «ЛУН Місто» запустила опитування серед мешканців столиці щодо благоустрою дворів житлових будинків – і нового, і старого житла.

Ініціатори дослідження хочуть зібрати дані про благоустрій житлових будинків Києва.

Опитування охоплює найболючіші питання:

парковка,

дитячі майданчики,

зелені насадження.

Результати можна спостерігати на сайті misto.lun.ua/kyiv-amenities. Вони оновлюються з кожною новою відповіддю респондентів.

«Дані можна здобути в різний спосіб. Це можуть бути датасети, що збираються на основі офіційних джерел. Проте інколи даних на певну тему просто не існує. І їх треба збирати самостійно. У питанні благоустрою – можна просто піти і ніжками обійти усі подвір’я Києва або – опитати людей, які там живуть. Ми почали з другого варіанта. А для того, щоб зрозумілою мовою розповісти про результати опитування, – створили спеціальну сторінку», – розповіла Людмила Кірюхіна, проєктна менеджерка «ЛУН Місто».

Долучитися до опитування можна за посиланням bit.ly/form_LUN_Misto.

Нагадаємо, у квітні у Києві в рамках місячника з благоустрою із дворів, парків та скверів комунальні служби вивозили старі автомобільні шини для подальшої утилізації. Усі районні адміністрації уклали договори із підприємствами, де відбувається цивілізована утилізація токсичної гуми.

Влітку інспектори благоустрою Києва зафіксували майже 10 тисяч порушень.