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    У Києві розсипається ще один міст (фото)

    Шматки бетону відламуються від конструкцій мосту і падають на проїжджу частину
    У Києві руйнується Повітрофлотський міст, що над проїжджою частиною проспекту Перемоги. Міст знаходиться в аварійному стані. На ньому утворилися дірки. З мосту стирчить арматура, повідомляє Інформатор. Великі шматки бетону відламуються від конструкцій мосту і падають на проїжджу частину. Останнім часом шматки бетону неодноразово падали на
    • 26 Квiтня, 16:23
    • Розсилка

    Шматки бетону відламуються від конструкцій мосту і падають на проїжджу частину

    У Києві руйнується Повітрофлотський міст, що над проїжджою частиною проспекту Перемоги.

    Міст знаходиться в аварійному стані. На ньому утворилися дірки. З мосту стирчить арматура, повідомляє Інформатор.

    Великі шматки бетону відламуються від конструкцій мосту і падають на проїжджу частину.

    Останнім часом шматки бетону неодноразово падали на автівки.

    Минулого року проводився косметичний ремонт полотна дороги на Повітрофлотському мосту. Але на мосту з’являються нові дірки.

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    У Києві розсипається ще один міст (фото)
    У Києві розсипається ще один міст (фото)
    У Києві розсипається ще один міст (фото)
    У Києві розсипається ще один міст (фото)

    Комунальники відгородили пошкоджену ділянку та «принесли вибачення за тимчасові незручності».

    Раніше з'явилася інформація, що шляхопровід, що на станції метро «Видубичі» у Києві, руйнується. Після цього мер ВІталій Кличко заявив, що на шляхопроводі відбувається ремонт деформаційних швів покриття. І інформація про нібито обвал шляхопроводу не відповідає дійсності.

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