У Києві розсипається ще один міст (фото)

Шматки бетону відламуються від конструкцій мосту і падають на проїжджу частину

У Києві руйнується Повітрофлотський міст, що над проїжджою частиною проспекту Перемоги. Міст знаходиться в аварійному стані. На ньому утворилися дірки. З мосту стирчить арматура, повідомляє Інформатор. Великі шматки бетону відламуються від конструкцій мосту і падають на проїжджу частину. Останнім часом шматки бетону неодноразово падали на



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Шматки бетону відламуються від конструкцій мосту і падають на проїжджу частину

У Києві руйнується Повітрофлотський міст, що над проїжджою частиною проспекту Перемоги.

Міст знаходиться в аварійному стані. На ньому утворилися дірки. З мосту стирчить арматура, повідомляє Інформатор.

Великі шматки бетону відламуються від конструкцій мосту і падають на проїжджу частину.

Останнім часом шматки бетону неодноразово падали на автівки.

Минулого року проводився косметичний ремонт полотна дороги на Повітрофлотському мосту. Але на мосту з’являються нові дірки.

Комунальники відгородили пошкоджену ділянку та «принесли вибачення за тимчасові незручності».

Раніше з'явилася інформація, що шляхопровід, що на станції метро «Видубичі» у Києві, руйнується. Після цього мер ВІталій Кличко заявив, що на шляхопроводі відбувається ремонт деформаційних швів покриття. І інформація про нібито обвал шляхопроводу не відповідає дійсності.