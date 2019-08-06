У Києві скасували дев’ять рейсів міської електрички



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всі рейси міської електрички скасовані у першій половині дня 6 серпня

Рейси міської електрички скасували з технічних причин - пресслужба Київпастрансу

У Києві сьогодні, 6 серпня, скасували рейси міської електрички через технічні неполадки. Про це повідомляє пресслужба Київпастрансу.

Як наголошується, у ранковий час із технічних причин скасовані дев’ять рейсів міської електрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7306, 7315/16, 7325.

«Приносимо вибачення за незручності, безпека пасажирів в пріоритеті», - повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, в Києві з 2 по 31 серпня частково обмежать рух на естакаді Південного мосту. Під час робіт буде обмежено для проїзду 1,5 смуги рухи. Причиною обмеження руху є ремонт деформаційних швів на естакаді. Додамо, на естакаді Південного мосту уже замінили 28 деформаційних швів. Ще один замінять цього року.

До слова, київський фунікулер призупинив роботу з 22 липня до 23 серпня у зв'язку з щорічним технічним оглядом.

Крім цього, на ділянці автодороги М03 Київ-Харків у Київській області на три місяці обмежать рух автотранспорту. Рух буде закрито з 20 липня по 20 жовтня у зв'язку з проведенням капітального ремонту транспортної розв'язки. На час ремонту організовано об'їзд.