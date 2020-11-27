Вночі на Печерську горіли гаражі (фото)

Вогнеборці врятували автомобіль BMW з палаючого гаража

У четвер, 26 листопада, сталася пожежа на території гаражного кооперативу на Залізничному шосе, 2 у Печерському районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 23:02.

На місце події було направлено рятувальників 8 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що в одному з гаражів на території кооперативу виникло загорання, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

О 23:25 пожежу локалізували, а о 00:01 - ліквідували.

В ході гасіння рятувальникам вдалося врятувати автомобіль BMW з сусіднього гаража та запобігти подальшому розповсюдження полум’я на інші суміжні бокси.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено, згоріло та розібрано 5 кв. м перекриття гаража, закопчено стіни та стелю, в сусідньому гаражі закопчено стіни та стелю.

Обставини виникнення пожежі наразі з’ясовуються.

На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

Загиблих і травмованих немає.