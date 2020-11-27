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    Новини

    Вночі на Печерську горіли гаражі (фото)

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    Згоріло та розібрано 5 кв. м перекриття гаража - Вночі на Печерську горіли гаражі (фото)
    Згоріло та розібрано 5 кв. м перекриття гаража
    Фото: ДСНС

    Вогнеборці врятували автомобіль BMW з палаючого гаража

    У четвер, 26 листопада, сталася пожежа на території гаражного кооперативу на Залізничному шосе, 2 у Печерському районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 23:02.

    На місце події було направлено рятувальників 8 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що в одному з гаражів на території кооперативу виникло загорання, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 23:25 пожежу локалізували, а о 00:01 - ліквідували.

    В ході гасіння рятувальникам вдалося врятувати автомобіль BMW з сусіднього гаража та запобігти подальшому розповсюдження полум’я на інші суміжні бокси.

    Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено, згоріло та розібрано 5 кв. м перекриття гаража, закопчено стіни та стелю, в сусідньому гаражі закопчено стіни та стелю.

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    Вночі на Печерську горіли гаражі (фото)
    Вночі на Печерську горіли гаражі (фото)
    Вночі на Печерську горіли гаражі (фото)
    Вночі на Печерську горіли гаражі (фото)
    Вночі на Печерську горіли гаражі (фото)
    Вночі на Печерську горіли гаражі (фото)

    Обставини виникнення пожежі наразі з’ясовуються.

    На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

    Загиблих і травмованих немає.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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