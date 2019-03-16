У Києві сталося друге падіння з вікна однієї і тієї ж самої багатоповерхівки за два місяці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З вікна столичної багатоповерхівки вже вдруге за рік випав парубок

У Києві парубок випав з вікна багатоповерхівки, з якої раніше вже стрибали

У п'ятницю, 15 березня, біля НАУ стався смертельний інцидент. Хлопець 2001 року народження вистрибнув з загального балкона 14-поверхового будинку за адресою вулиця Миколи Голего, 12 (колишня Лебедєва-Кумача). Від отриманих травм він помер на місці.

Подія трапилася близько 19:30.

За попередньою інформацією, хлопець не проживав в цьому будинку. Але жителі під'їзду повідомили, що підлітки часто проводили час на загальному балконі 9-го поверху і вживали наркотичні речовини (марихуану). З якого поверху вистрибнув хлопець, на даний момент невідомо. Правоохоронці з'ясовують, за яких обставин це сталося. Прибулим на місце медикам залишалося лише констатувати факт смерті.

Співробітники поліції встановили особу загиблого, ним виявився місцевий житель 2001 року народження. Батьки впізнали хлопця при огляді. Відзначимо, що за даною адресою в січні 2019 стався подібний інцидент. Хлопець випав з 13 поверху житлового будинку на вулиці Миколи Голего, 12.

На місці працювали правоохоронці, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

Джерело: Інформатор