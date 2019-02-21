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    У Києві стартує акція «Первоцвіт»

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    <span>Одна вирвана квітка виду підсніжник &ndash; це вкрадене життя у 45 паростків</span> - У Києві стартує акція «Первоцвіт»
    Одна вирвана квітка виду підсніжник – це вкрадене життя у 45 паростків

    Торгівля ранньоквітучими весняними рослинами заборонена

    З потеплінням у парках і лісах починають розцвітати підсніжники, які занесені до Червоної книги.

    Тому наразі стартує Всеукраїнська акція з охорони квітів-первоцвітів «Первоцвіт». Київ також не стоїть осторонь. Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА.

    «Усі види первоцвітів (ранньоквітучих весняних рослин) занесені до Червоної книги і їх кількість у природі щороку зменшується. Такими є всі види підсніжників, шафрани (крокуси), цикламени тощо. Переважна кількість рослин, які продаються по всій території України з грудня по квітень, знищені в місцях зростання у карпатських та кримських горах і привезені на місце продажу оптовими партіями. Квіти виривають з цибулинами і везуть разом з ними щоб продовжити термін «зберігання» букетів. Відновлення рослин у природі після цього неможливе. Зрізання ж квітів без цибулин також шкідливе, оскільки призводить до генетичного виродження рослин», - зазначають екологи.

    У зв’язку з цим торгівля ранньоквітучими весняними рослинами заборонена.

    В Управлінні екології та природних ресурсів попереджають, що торгівля первоцвітами переслідується органами Національної поліції та Державною екологічною інспекцією і карається штрафом від 1700 грн до 3655 грн.

    Раніше повідомлялося, що у Києві була створена карта найстаріших дерев столиці.

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