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    У Києві стартує «Книжковий Арсенал» (програма фестивалю)

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    &laquo;Книжковий Арсенал&raquo; - У Києві стартує «Книжковий Арсенал» (програма фестивалю)
    «Книжковий Арсенал»

    Цього року фокус-темою фестивалю є «Проект майбутнього»

    У середу, 30 травня, у Києві стартує VІII Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал».

    «Близько 200 українських письменників і 100 гостей з 31 країни світу – з 30 травня по 3 червня у Мистецькому Арсеналі триватиме VІII Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал». Інтелектуальна подія країни, що об’єднує літературу й мистецтво. Понад 150 видавництв і нішевих проектів представлять свої найкращі новинки, а дизайнери, ілюстратори, художники – виставкові проекти», - йдеться в повідомленні організаторів.

    У цьому році фокус-темою фестивалю є «Проект майбутнього».

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    «Майбутнього ще не існує, є лише наші прогнози й уявні проекти. Майбутнє вабить своєю невідомістю й водночас ніяк не надається до пізнання: ми зазвичай надто пізно розуміємо, що певна тенденція стає визначальною ознакою часу і що завтра саме її координатами описуватимуть нинішню реальність. Майбутнє — це вічна надія, ми шукаємо в ній розради від травм і страждань. Але це також і жага нових викликів», - зазначила кураторка фокус-теми фестивалю Віра Балдинюк.

    Програма «Книжкового Арсеналу-2018»

    Нагадаємо, у 2017 році президент України Петро Порошенко присудив щорічну премію «Українська книжка року» письменникам Мирославу Дочинцю, Володимиру Корнійчуку та Тетяні Стус. 

    Джерело: Українські новини

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