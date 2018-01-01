У Києві створять 240 кілометрів веломаршрутів

Київрада затвердила Концепцію розвитку велосипедної інфраструктури

Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили Концепцію розвитку велосипедної інфраструктури у столиці. Про це йдеться на сайті Київради. Як зазначається у Концепції, велосипедист, який їде на роботу по 8 км чотири дні на тиждень, уникає 3220 км їзди автомобілем на рік. Це дорівнює економії 380л палива та 750 кг



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Київрада затвердила Концепцію розвитку велосипедної інфраструктури

Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили Концепцію розвитку велосипедної інфраструктури у столиці. Про це йдеться на сайті Київради.

Як зазначається у Концепції, велосипедист, який їде на роботу по 8 км чотири дні на тиждень, уникає 3220 км їзди автомобілем на рік. Це дорівнює економії 380л палива та 750 кг викидів СО2.

Загалом, документ передбачає створення 240 кілометрів веломаршрутів у найближчі роки та понад 1000 кілометрів транспортних, рекреаційних та приміських шляхів для користувачів велотранспорту.

«Концепція містить всю необхідну інформацію для створення велосипедної інфраструктури в Києві. Також документ дає рекомендації стосовно удосконалення нормативно-правового поля. Загалом мета Концепції — розвиток та популяризація велосипедного руху, а також збільшення частки велотранспорту у столиці до 5%. Велосипед не створює жодного навантаження на навколишнє середовище: він не забруднює повітря шкідливими викидами і не створює шуму. Це робить вулиці міста чистішими і тихішими», - розповіла координаторка АВК по Києву і радниця Київського міського голови з питань розвитку велоінфраструктури Ксенія Семенова.

У Концепції представлено загальну схему велосипедних маршрутів Києва, а також план-схему почерговості створення велосипедних маршрутів, втілення якої розраховано на період дії Стратегії розвитку міста до 2025 року.

Головними завданнями Концепції є: зниження транспортного навантаження на автошляхи, створення комфортного та безпечного середовища для розвитку велосипедного руху, зменшення рівня забруднення повітря, популяризація ідеї пересування містом на велосипеді. Під час розробки Концепції протягом 2016-2017 рр. проводились широкі публічні обговорення матеріалів Концепції для врахування думки громадськості.

Рішення Концепції будуть враховані при розробці матеріалів Генерального плану розвитку міста Києва, комплексної схеми транспорту, детальних планів територій та іншої планувальної документації.