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Прорив тепломережі у Києві: пошкоджено адмінбудівлю та хостел, без тепла понад 200 будинків

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Прорив тепломережі у Києві: пошкоджено адмінбудівлю та хостел, без тепла понад 200 будинків
О 15:40 сьогодні поблизу Центрального залізничного вокзалу прорвало магістральну тепломережу
фото: «Київтеплоенерго»

На перетині вулиць Жилянській та Симона Петлюри у Києві тривають роботи з ліквідації пошкодження теплової магістралі діаметром 450 мм

У Києві поблизу Центрального залізничного вокзалу прорвало магістральну тепломережу, гаряча вода залила проїжджу частину та стоянку авто. У «Київтеплоенерго» пояснили, що на перетині вулиць Жилянській та Симона Петлюри (Шевченківський район) тривають роботи з ліквідації пошкодження теплової магістралі діаметром 450 мм.

В аварійних роботах задіяно 11 одиниць техніки та понад 30 працівників «Київтеплоенерго», аварійно-рятувальних служб, дорожніх та інших служб.

Протягом доби енергетики обіцяють відновити опалення майже в усіх будівлях
Протягом доби енергетики обіцяють відновити опалення майже в усіх будівлях
фото: «Київтеплоенерго»

Наразі теплопостачання тимчасово відключене в понад 230 будинках. Протягом доби енергетики відновлять послугу усім будівлям за винятком шести, які обігріватимуть за допомогою мобільних пересувних котелень до моменту повноцінного відновлення туди подачі тепла.

«Внаслідок аварійної ситуації на трубопроводі великого діаметру було пошкоджено будівлі поруч – приміщення хостелу (на момент аварії мешканці були відсутні) та адмінбудівля», – інформує «Київтеплоенерго».

Зараз фахівці здійснюють обстеження та визначають характер пошкоджень. Питання відновлення опрацьовуватиметься в установленому законом порядку.

Нагадаємо, КМДА о 19:43 повідомила, що рух транспорту вулицею Симона Петлюри повторно перекритий від вулиці Саксаганського до вулиці Жилянської.

Повідомлялося, що рух автобусів № 24, 50, 114 у напрямку залізничного вокзалу і від нього здійснюється паралельними вулицями. Тролейбуси № 12, 14 їздять за скороченою схемою руху – до Палацу спорту. 

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Теги: Київ опалення аварія

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