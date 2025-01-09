У Києві біля залізничного вокзалу прорвало тепломережу (відео)

КМДА наголошує, що рух транспорту на розі вулиць Жилянської та Симона Петлюри уже відновлений

Прорив тепломережі стався на перехресті вулиць Жилянської та Симона Петлюри

Сьогодні, 9 січня, близько 16:40 у Києві біля Центрального залізничного вокзалу сталось пошкодження тепломережі з витоком води на проїжджу частину. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Прорив тепломережі стався на перехресті вулиць Жилянської та Симона Петлюри. Пошкоджено магістральний трубопровід діаметром 450 міліметрів.

😱В Києві, неподалік від центрального залізничного вокзалу прорвало трубу. Автівки знаходяться по капот у гарячій воді. Про це інформують місцеві пабліки pic.twitter.com/O0l2Al4VMm — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 9, 2025

КМДА наголошує, що рух транспорту на розі вулиць Жилянської та Симона Петлюри уже відновлений.

Нагадаємо, що 3 січня у Києві на вулиці Глибочицькій сьогодні сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, яка ускладнила рух транспорту. За даними місцевих ЗМІ, у ДТП потрапили чотири автомобілі.