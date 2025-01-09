Київ перерозподілив платників між новими податковими інспекціями: деталі

Державні податкові інспекції ліквідовано у низці районів Києва

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі головного управління Державної податкової служби (ДПС) у Києві було ліквідовано державні податкові інспекції (ДПІ) у низці районів міста. Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Зазначається, що ДПІ ліквідували у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському, Шевченківському районах Києва. Водночас на їх основі створені Центральна, Лівобережна та Правобережна державні податкові інспекції.

Переведення платників податків на облік в нові ДПІ Києва

до Лівобережної ДПІ переведені платники, які перебували на обліку в ДПІ у Дарницькому, Дніпровському районах Києва та ДПІ у Деснянському районі;

до Правобережної ДПІ переведені платники, які перебували на обліку в ДПІ в Оболонському, Подільському, Святошинському, Шевченківському районі Києва;

до Центральної ДПІ переведені платники, які перебували на обліку в ДПІ у Голосіївському, Печерському, Солом’янському районі Києва.

У разі подання документів звітності в електронному вигляді потрібно скеровувати їх до відповідного контролюючого органу:

Лівобережна ДПІ ГУ ДПС у Києві – код ДПІ 2651;

Правобережна ДПІ ГУ ДПС у Києві – код ДПІ 2657;

Центральна ДПІ ГУ ДПС у Києві – код ДПІ 2650.

Дізнатися інформацію про державні податкові інспекції, в яких перебувають на обліку платники, можливо в приватній частині електронного кабінету платника податків.

Адреси державних податкових інспекцій у Києві:

Центр обслуговування платників (ЦОП) Центральної ДПІ розташовано за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23 а.

ЦОП №1 Лівобережної ДПІ ГУ ДПС розташовано за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3.

ЦОП №2 Лівобережної ДПІ ГУ ДПС розташовано за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 41.

ЦОП №1 Правобережної ДПІ ГУ ДПС розташовано за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 9 (вхід – з вул. Котельникова, 14).

ЦОП №2 Правобережної ДПІ ГУ ДПС розташовано за адресою: м. Київ, просп. Володимира Івасюка, 58.

Нагадаємо, що у 2025 році Міністерство фінансів України не планує пропонувати збільшення податків. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

До слова, 25 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №9319, який виправляє норму про підвищення податків для фізичних осіб – підприємців. Так, нові ставки почали діяти не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року.