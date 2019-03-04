У Києві судитимуть чоловіка, який тричі «мінував» ТРЦ «Україна»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Справу скеровано до Шевченківського районного суду

Київською місцевою прокуратурою №10 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо 47-річного уродженця Київської області за фактами завідомо неправдивих повідомлень про замінування ТРЦ «Україна», розташованого на площі Перемоги у Києві. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Так, 25 січня, 28 жовтня та 30 жовтня 2018 року вказаний громадянин, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи дезорганізувати діяльність зазначеного ТРЦ, телефонував на номер спецлінії поліції «102» та робив завідомо неправдиві повідомлення про замінування цієї будівлі», - йдеться в повідомленні.

Перевірками зазначених повідомлень встановлено, що вибухових матеріалів та пристроїв у приміщенні ТРЦ немає, а повідомлення про замінування є неправдивими.

На сьогодні обвинувальний акт щодо зловмисника за ч. 1 ст. 259, ч. 2 ст. 259 КК України скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті. Вирішується питання щодо про стягнення з правопорушника збитків, завданих його діями.

За вчинене йому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.