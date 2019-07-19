У Києві судитимуть ексголову банку, підозрюваного у розтраті $1,2 млн



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Банкір незаконно видав кредитні кошти, які потім були виведені за межі України

Прокуратурою Києва завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього голови правління АБ «Укоопспілка» за фактом розтрати коштів фінансової установи в особливо великих розмірах.

У п’ятницю, 19 липня, обвинувальний акт вручено підозрюваній особі. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Встановлено, що колишній посадовець, діючи всупереч інтересам банку, без ухвалення кредитним комітетом позитивного рішення, надав розпорядження щодо відкриття комерційному підприємству кредитної лінії, внаслідок чого упродовж грудня 2013-го - січня 2014 року вказане товариство одержало понад 1,2 млн доларів США, які були виведені за межі України через нерезидента», - йдеться в повідомленні.

У подальшому, з метою прикриття незаконної діяльності, суб’єкт підприємства був ліквідований, внаслідок чого вимоги банку залишились непогашеними.

Внаслідок проведення таких незаконних операцій у 2015 році банк визнано неплатоспроможним та виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про запровадження у ньому тимчасової адміністрації.

«Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у вчиненні розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, колишній голова правління банку вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України», - вказали у прокуратурі.

Обвинувальний акт буде скеровано у Печерський районний суд для розгляду по суті.

За вчинене експосадовцю загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.